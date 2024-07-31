NYT: на Украине после ужесточения норм мобилизации ежемесячно призывают до 30 тысяч человек

На Украине после ужесточения закона о мобилизации власти призывают на военную службу до 30 тысяч человек в месяц, что , чем в последние месяцы зимы, пишет издание The New York Times со ссылкой на военных экспертов, знакомых с соответствующей информацией.
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