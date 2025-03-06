Противник переломил ход событий. Под Курском всё плохо. Пегов честно ответил на тревожные сообщения

Военкор Пегов констатировал, что обстановка в Курской области остаётся крайне сложнойВ телеграм-канале War Gonzo, администратором которого является военкор Семён Пегов, появилась информация о ситуации в Курской области.
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