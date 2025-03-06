Противник переломил ход событий. Под Курском всё плохо. Пегов честно ответил на тревожные сообщения

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Царьград

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
А где наши танковые корпуса, они должны бы патрулировать вдоль границы с польшей.
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23 час.
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