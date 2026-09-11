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Регионы России

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Ингосстрах начинает выплаты продавцам Ozon пострадавшим от атаки БПЛА

Ингосстрах начинает выплаты продавцам Ozon пострадавшим от атаки БПЛА

Страховая компания СПАО «Ингосстрах» с 15 сентября приступит к выплатам продавцам маркетплейса Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на логистическую инфраструктуру компании.

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