Жителя Мурманска приговорили за госизмену к лишению свободы на 13 лет

Приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 24-летнего жителя Мурманска вынес Мурманский областной суд, сообщает пресс-служба Прокуратуры Мурманской области 14 октября на официальном интернет-портале.
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