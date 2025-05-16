Маршруты двух автобусов и троллейбуса изменятся на время перекрытия улицы Ленина по выходным. Движение будут ограничивать по пятницам-воскресеньям с сегодняшнего дня и до конца лета.
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Маршруты двух автобусов и троллейбуса изменятся на время перекрытия улицы Ленина по выходным. Движение будут ограничивать по пятницам-воскресеньям с сегодняшнего дня и до конца лета.