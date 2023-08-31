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Генменеджер «Торпедо»: «Пока все ищут легионеров, мы стараемся развивать своих игроков»

«Год назад мы с вами обсуждали наши планы, и тогда они казались нереалистичными, слишком амбициозными и не совсем стандартными.

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