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«Покушение» на Путина, атака на Курск, голые вдовы в ВСУ: что будет дальше

«Покушение» на Путина, атака на Курск, голые вдовы в ВСУ: что будет дальше

Вчера 1,1K прочитали В МИД России раскрыли правду о «покушении» на президента России Владимира Путина и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова, ВСУ отправили на Харьковское направление роты отчаянных вдов украинских военных и хронология атаки ВСУ на Курскую область — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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