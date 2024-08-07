«Покушение» на Путина, атака на Курск, голые вдовы в ВСУ: что будет дальше

Вчера 1,1K прочитали В МИД России раскрыли правду о «покушении» на президента России Владимира Путина и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова, ВСУ отправили на Харьковское направление роты отчаянных вдов украинских военных и хронология атаки ВСУ на Курскую область — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.