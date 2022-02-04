Госдеп США: встреча Путина и Си Цзиньпина указывает на дальнейшее сближение России и Китая

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. США и мировое сообщество считают, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным должен побудить российского лидера к дипломатическому урегулированию и деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.