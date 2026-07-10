Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Киев в ожидании адского удара. Почему облажалась американская разведка

Киев в ожидании адского удара. Почему облажалась американская разведка

“Массированный удар по Украине в течение 72 часов”, предсказанный разведкой США, не состоялся, что бросает черную тень на так называемые предупреждения американцев, якобы основанные на “утечках из российской армии”.

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