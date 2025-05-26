В Петербурге более 20 общественных пространств находятся в активной стадии работ

В этом году планируют благоустроить свыше 50 территорий Больше половины объектов программы «Формирование комфортной городской среды» уже получили ордера ГАТИ для обеспечения работ, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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