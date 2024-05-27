В Новосибирске задержали подозреваемый в хищении средств с "Пушкинских карт"

Преступление выявлено с участием сотрудников ФСБ.Управление ФСБ России по Новосибирской области совместно с полицией и спецподразделения Росгвардии задержали жителей города, похитивших средства с "Пушкинских карт".
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