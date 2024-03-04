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«Снимай обувь, "чушпан"». Дети приезжих безнаказанно кошмарят сверстников

«Снимай обувь, "чушпан"». Дети приезжих безнаказанно кошмарят сверстников

# Чернильница   Не хотелось бы омрачать это прекрасное весеннее утро подобными новостями, но вокруг вновь творится какая-то дичь.

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Комментарии
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В
Владимир
Ну да... Сам раньше там жил... Как это всё знакомо...
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11 час.
Николай Кочергин
Согласен. Другого варианта нет. Наша власть неспособна к сопротивлению азиатской орде. Она лучше всех своих пересажает. Купленные все наверху и не дают работать тем парням, кто внизу.
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39 мин.
Лариса Фомичева
Очередной хохлятский высер.Эти бляди для того тут и осели,чтобы любой единичный случай переводить в систему.Запустили эту сволоту в Россию,поэтому и пожары у нас повсеместно,и дроны лётают,и тут сруть.Чего-то хорошего они напишут? Ни,самое дерьмо выберут,и постараются размножить максимально.Почему этих блядей не фиксирует наше ФСБ-для меня загадка.
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29 мин.

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