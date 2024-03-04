«Снимай обувь, "чушпан"». Дети приезжих безнаказанно кошмарят сверстников

В Владимир Ну да... Сам раньше там жил... Как это всё знакомо...

Николай Кочергин Согласен. Другого варианта нет. Наша власть неспособна к сопротивлению азиатской орде. Она лучше всех своих пересажает. Купленные все наверху и не дают работать тем парням, кто внизу.