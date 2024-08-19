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В России предлагают запретить трудовым мигрантам привозить семьи

В России предлагают запретить трудовым мигрантам привозить семьи

Речь именно о мигрантах, временно пребывающих в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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