В России предлагают запретить трудовым мигрантам привозить семьи

Речь именно о мигрантах, временно пребывающих в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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