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100% способ добиться успеха в любом деле

100% способ добиться успеха в любом деле

Все люди от природы имеют свои способности, именно способности во многом и определяют жизнь человека.

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Татьяна Бушмелева
А что такое "успех" в понимании автора? В последнее время это слово использовали для выкачивания денег, и спросить за результат не с кого ибо не определяли точно результат. Успех это богатство? или это чувство счастья? или это профессионализм? или ещё что-то неопределённо-невнятное но ооочень сильно престижное и нужное не понятно что?

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