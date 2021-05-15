100% способ добиться успеха в любом деле

vtop21.ruПолитика100% способ добиться успеха в любом делеВсе люди от природы имеют свои способности, именно способности во многом и определяют жизнь человека.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна БушмелеваА что такое "успех" в понимании автора? В последнее время это слово использовали для выкачивания денег, и спросить за результат не с кого ибо не определяли точно результат. Успех это богатство? или это чувство счастья? или это профессионализм? или ещё что-то неопределённо-невнятное но ооочень сильно престижное и нужное не понятно что?
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