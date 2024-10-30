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Килинкаров: Сырский соберет свой рюкзак провалов и отправится в отставку

Килинкаров: Сырский соберет свой рюкзак провалов и отправится в отставку

Главком ВСУ Александр Сырский отправится в отставку, когда соберет свой «рюкзак проблем и поражений», считает политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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Комментарии
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tsan tsan
Сырский-то соберёт рюкзак и отправится куда-нибудь, но почему бы Килинкарову не собрать чемодан и не вернуться в родной Луганск и начать там работать по налаживанию жизни , о не отсиживаться в Москве ? Из всех этих т.н. политэмигрантов с Украины один только Рогов оказался мужиком, сразу вернулся в Запорожье и начал работать.  Остальные трусливо отсиживаются в России.
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