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Иномарка протаранила маршрутку № 84 в Тюмени: автобус перевернулся

Иномарка протаранила маршрутку № 84 в Тюмени: автобус перевернулся

ТЮМЕНЬ, 17 июля, ФедералПресс. Утро тюменской объездной началось с ДТП: на 2 км Обхода города произошло жесткое столкновение легкового автомобиля и общественного транспорта, в результате которого маршрутный автобус перевернулся.

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