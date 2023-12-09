Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

АЛ

Антонина Лаврентьева

Зашевелилось осиное гнездо!Народ должен избирать себе лидера , да еще в военное время, да еще с новыми территориями! Любителям вкусных яиц можно не беспокоиться, не в них счастье а в победе над врагом.