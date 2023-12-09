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Несекретные материалы

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Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Накануне произошло без преувеличения историческое событие. Владимир Путин заявил о намерении пойти на внеочередной президентский срок, воспользовавшись правом «обнуления», дарованным ему поправками в Основной закон РФ, внесенными в 2020 году.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Зашевелилось осиное гнездо!Народ должен избирать себе лидера , да еще в военное время, да еще с новыми территориями! Любителям вкусных яиц можно не беспокоиться, не в них счастье а в победе над врагом.
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Ингерман Ланская
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2 час.
Людмила Кода
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