Накануне произошло без преувеличения историческое событие. Владимир Путин заявил о намерении пойти на внеочередной президентский срок, воспользовавшись правом «обнуления», дарованным ему поправками в Основной закон РФ, внесенными в 2020 году.
Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков
Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Зашевелилось осиное гнездо!Народ должен избирать себе лидера , да еще в военное время, да еще с новыми территориями! Любителям вкусных яиц можно не беспокоиться, не в них счастье а в победе над врагом.
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2 час.
Ингерман Ланская
какой ленен? мало что ль распространителей сифилиса из -за бугра в Россию привозят в вагонах?
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2 час.
Людмила Кода
Ага, уже однажды чуть не потеряли страну любители 100 сортов колбасы и сыра! Плавали, знаем!
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56 мин.
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