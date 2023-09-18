Власти Польши пригрозили не пускать Украину в Евросоюз без решения вопроса с экспортом зерна

Украина не сможет стать членом Евросоюза из-за позиции Польши, если не будет принято решение относительно ввоза украинской сельскохозяйственной продукции.
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