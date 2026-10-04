Why Aron Trask From Netflix's East Of Eden Looks So Familiar

East of Eden's Aron Trask comes from a famous acting family, but he's also been steadily building a screen career of his own across film and TV.
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