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Вертолёт получил повреждения при жёсткой посадке на Камчатке

Вертолёт получил повреждения при жёсткой посадке на Камчатке

Вертолёт Камчатского авиапредприятия получил повреждения при жёсткой посадке в районе реки Жупанова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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