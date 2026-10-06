Вертолёт получил повреждения при жёсткой посадке на Камчатке

Вертолёт Камчатского авиапредприятия получил повреждения при жёсткой посадке в районе реки Жупанова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.