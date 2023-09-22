Капремонт двух музеев завершается в Иркутской области

В Иркутской области завешается капитальный ремонт двух важных объектов культуры. Речь идет о музее истории города в Саянске и историко-художественном музее имени академика Михаила Янгеля в Нижнеилимском районе, сообщает областное правительство.
В Иркутской области завешается капитальный ремонт двух важных объектов культуры. Речь идет о музее истории города в Саянске и историко-художественном музее имени академика Михаила Янгеля в Нижнеилимском районе, сообщает областное правительство.
Свежие комментарии