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Бэм Адебайо забросил победный трехочковый под сирену в матче против «Детройта»

Бэм Адебайо забросил победный трехочковый под сирену в матче против «Детройта»

При счете 101:101 центровой «Хит» забросил трехочковый под сирену и вывел свою команду вперед. Адебайо завершил матч с 20 очками и 17 подборами.

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