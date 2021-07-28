Реалии РФ: Антипрививочники - невежество или элемент информационной войны?

Политика как она естьПолитикаРеалии РФ: Антипрививочники - невежество или элемент информационной войны? Всем привет. Никого не хочу агитировать. У всех своя голова на плечах и хорошо бы в неё не только есть.Вернуться к статье886НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрЛюди понимают, что никому не нужны, и надеются только на «авось». Окружающие для них просто очередь или помеха в вагоне метро. Да и авось послали в советское прошлое, а то и в офшор.ВХвячеслав харченкоИдиотская статейка, люди всё прекрасно понимают, что эта фуфляндия не спасет ни от чего. У нас на работе человек привитый заболел вместе с женой, чисто политика в виде " путин спас всех нас в очередной раз", а заодно и весь остальной мир, многие верят.Ингерман Ланскаяишь как боец бандеровского фронта откаблучивает!!! орден адика шикельгрубера ему в задницу!!!ВХвячеслав харченкоТы чё ле ордена тут раздаешь для задницы? Заметно твой в темноте отсвечивает. Тебе не вакцину надобно давно уже , а галоперидол, в лошадиной пропорции, а то бандеровцы по ночам мучают.Серж ПрологовНу зачем ты так? В конце-концов решение прививаться или нет это КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО каждого гражданина нашей страны. Это первое. Второе. А чего на говно-то исходить по поводу АНТИпрививочников? Они рискуют заболеть? Это, (ОПЯТЬ ЖЕ!) ИХ ПРАВО. Ты привилась? МОЛОДЕЦ! Значь риска заразиться от не привившегося ты избегнешь (по СВОЕМУ праву). А все остальное, повторюсь: ЭТО ИХ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. И не надо давить на людей, а то как бы опять не пришлось краснеть перед ЕСПЧ.Сергей МикульскийИнгерман уже привита и стерилизована. Ей можно в мужскую баню ходить без охраны.Серж ПрологовТы знаешь мне что не нравится в текущем моменте? Мы еще не избавили Россию от зюгандосрани и совкосдрочи, а уже собачимся между собой. УЧИТЬСЯ НУЖНО у той же совкосрани: если мысль высказана своими, то, какая бы она бредовая и маразматичная не была - "свои" ее будут поддерживать, даже когда обосрутся жидким поносом.Игорь ТихоновДремучее невежество усиливаемое информационной войной. Необходимы радикальные меры, как в Китае или как в 57 году, когда в СССР из Индии завезли натуральную оспу. Или просто увольнять (не отстранять от работы, как сейчас, а именно увольнять) всех антипрививочников. Никакие половинчатые меры не помогут и только все больше и больше усугубляют ситуацию.Сергей МикульскийТаких как ты идиотов надо стерилизовать!Игорь ТихоновГавкнул из скрытой странички...Александр КалининПробейте тему оспы. Вы в курсе, что от натуральной, той самой от которой помирали немеряно, прививок не делают с 80-х мол побороли. А от ветряной, от которой весьма сложно помереть делают регулярно. Информация к размышлению.Игорь ТихоновНемного ошибся с датой.. Вот ссылка: https://fishki.net/3300583-kak-za-mesjac-predotvratili-jepidemiju-chernoj-ospy-v-moskve-v-1960-godu.htmlАлександр КалининДаа, умели раньше работать. Молодцы. Но хочу заметить раньше цели были другие. Тогда была цель искоренить болезнь. Так как и цели у государства были другие. Сейчас не те времена. Цели другие, средства то же. Самый простой пример: когда происходит "жопа" вспомнить хоть этот пример, хоть чернобыль, или недавнюю фокусиму. Никто не кричит на всех углах, а пытаются скрыть. С короной всё с точностью до наоборот. Крика много трупов мало. Статистику тянут за уши. Помню год назад, когда все это начиналось довелось в больницу наведаться, когда из всех сми твердилось, что больницы переполненыя. В больнице обстановка была как в музее, красота, врачи есть пациентов нет. Заметьте ещё, что ВОЗ и ныне там, т.е. не собирался избавляться от такой "замечательной" болезни переложив это на плечи ссср понимая, что они с этим не справятся, так как он не сможет привить как минимум кап.страны. Так что натуральная (чёрная) оспа в мире есть. От которой не прививают с 80х. Зато от нелетальной ветряной регулярно. Всё не победят. Про туберкулёз вообще молчу, отдельная тема. Ещё есть тема для Размышлений: с год назад столкнулся с проблемой, нет нормальной возможности приобрести антибиотики первого поколения такие как пиницилин и стрептомицин. В аптеках, всех, в украине по крайней мере, продаётся 1-2 флакона с порошком. А для лечения их нужно много больше. Инет конечно пестрит заголовками, что мол они уже не действуют. И врачи по инструкции твердят то же. Верите? Но вы видели, в современных антибиотиках в разделе показаний чума, сибирская язва, туляремия? А в старых есть. А смогут ли наши современные врачи вовремя поставить диагноз туляремия? Боевая бактерия хранимая в США. Смогут ли вылечить врачи если в аптеках нет препаратов? Это конечно один из сценариев, придуманных мною. Но полагаю это Ж не спроста. Так что верить мне не надо, но спросите, можно ли у вас в аптеке купить 10-20 флаконов для инъекций бензинпеницилина или стрептомицина. Мне любопытно узнать.Серж ПрологовЭтого идиота нужно БЫЛО стерилизовать, а сейчас-то оно уже, поди, по-жизни "стерилизованное"Серж ПрологовВот же-ж мерзавец, а? И как только он смеет не хотеть с идиотами общаться?Серж ПрологовДа ты ни с датой ашипсо, твой сперматозоид ошибся с маршрутом движения. Ему нужно было пройти мимо яйцеклетки. Кто такой "Автор: Чеширри"? Вы, дегенераты, не отличаете ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ от бредовых фантазий?Игорь ТихоновВот интересные вы, едимроссы, люди.. Ну то, что безграмотные, это сразу понятно. Еще одна характерная черта - когда нет аргументов (а их у вас нет от слова "вааще"), в ход идут оскорбления, ну прямо отец Федор с его "Сам дурак".Серж ПрологовОбосрись, плесень! Вам ТРИДЦАТЬ лет приводили АРГУМЕНТЫ. НАДОЕЛО. Так что терпи правду, сволочь! = ЗЫ так кто такой "Автор Чеширри", мразь?Игорь ТихоновДа, дружище.. Я предполагал, что твой интеллект все же сможет вырасти хотя бы до уровня ящерицы.. Я ошибся! Судя по твоему лексикону, выше паука каракурта тебе не подняться... :) :) :)Сергей ПолосовКаракуртов дразнить не рекомендуется. Может плохо кончиться.Игорь Тихонов:) :) :)Елена КозловаУ двоечников логическая цепочка рвется в самых неожиданных местах. И туда вставляются паразитические обрывки прилепившихся установок - типа, люди никому не нужны (а разве их не рвутся спасать?), или Путина вплетают шизофреническим образом, или про заболевших привитых пишут (которые умерли бы без прививки?). Логики 0.Игорь ТихоновВот интересно, а эти умники, которые утверждают, что правительство стремится уничтожить как можно больше людей, задавали себе наипростейший вопрос: А КТО БУДЕТ СОЗДАВАТЬ ВСЕ БОГАТСТВА, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПРИСВАИВАЮТ СЕБЕ ОЛИГАРХИ, если население вымрет?Александр КалининИнформация к размышлению: 90% населения занято в сфере продаж. НЕ производства.Игорь ТихоновВспомните мультик про Простоквашино: "Чтобы продать что-то не нужное, нужно сначала купить что-то ненужное" .. И здесь, чтобы что-то продать, нужно сначала что-то произвести.. Вот интересные данные по занятости, в том числе в сфере производства. https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zanyatost-naseleniya-rossii.htmlСерж ПрологовЗначь востребована сегодня ТОРГОВЛЯ, а ни производство. А что вы, в хохлорогии, способны производить? У вас есть сырье для производства? У вас есть рынки сбыта произведенной продукции? Вы же разосрались и с поставщиками сырья, и с потребителями продукции...Сергей МикульскийЗа время правления Путина исчезло 15000 разнопрофильных больниц. Началась пандемия, стали лихорадочно строить. Это от любви к народу?Игорь ТихоновЭто от тупости и непрофессионализма, а также огромного самомнения правительства, огромная часть которого (так же, как и депутатов Думы) являются членами ЕР. А любовь к народу... Ну не свойственно им это!Александр КалининВот именно, тут и занимаются в основном торговлей. Это было очень ярко ввражено после 91-го. Сейчас кое что делается. Например домой через железку хожу, зерно каждый день куда то вывозиться. А 3 судостроительных завода в запустении. Проблема не в людях. Они везде одинаковые. А в господствущей над ними системе. Недавно на ютубе один автор говорил, что во 2 мировой победил народ. И никто не акцентирует внимание, что была битва не столько людей, сколько систем. И советская система была более стойкая, так как им было чего терять. При войне 2 кап. стран народу в общем то кисло кто над ним сидит. Кормить дармоедов придётся, поэтому рубаху на себе никто и не рвал и подвиги совершать не за что было. Но к моему сожалению ни в России ни в Украине ни в Папуа.. новой, более справедливой системе не наблюдаю. Кстати социализм СССР это ещё не тот социализм который мог бы быть и тот о котором говорил маркс с энгельсом. Но он был однозначно справедливее всех предыдущих систем последних столетий. Современные системы социализма типа китая или швеции лишь ширма. Там всё тот же капитализм, но с разными уклонами.БОБорис ОсиповВозврат в средневековье...ольга решетниковаНесомненно, это информационная война в сочетании с недостаточно решительными мерами властей.ольга решетниковаRitchie BlackmoreНельзя верить тому, что так усиленно и агрессивно насаждается. Почему то привитые не хотят понять простейшего: - «Итоговые результаты о клинических исследованиях вакцины от «Спутник V» будут подготовлены только к октябрю. По остальным двум российским препаратам информация будет к концу этого – началу следующего года. Об этом рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко" - То есть, власти особо не скрывают, что уже вакцинированные граждан стали фактически испытуемыми, на них проводились и проводятся опыты ( клинические исследования )..." Прежде чем прививаться, нужно было изучить тему вакцинации вообще.ольга решетниковаДа, изучить нужно. И тему и историю вакцинации.Ritchie BlackmoreНиже я ответил. Читайте и думайте. Кстати, врачи как раз и не вакцинируются. Или Вы не в курсе???ольга решетниковаКстати, хожу сейчас на физпроцедуры, там врач проходил по кабинету, разговаривал с медсестрами. Он уже ревакцинировался. То есть, сначала в прошлом году поставил, и теперь уже во второй раз. А те врачи, которые опасаются - это не врачи, а "Малаховы".П(Полина Романова (железова)Не врите! Вакцинируются!Николай ЗайчиковИнтересно в какой бинокль вы из Молдовы увидели вакцинируются ли в России врачи или нет . Или вы уникум и видите всю Россию без бинокля . Так почему тогда в вашей Молдавии все так плохо и может быть вы свои способности лучше примените для своей страны .П(Полина Романова (железова)В Орле живет моя бывшая соседка. работает в больнице. Не слышала от не ни одного случая отказа от вакцинации.Ritchie BlackmoreЯ про ситуацию в общем-приобретают сертификаты... Вы не в теме.Ritchie BlackmoreВот что писал Жак Аттали в 1981 году, тогда советник Франсуа Миттерана. «В будущем речь пойдет о поиске способа сокращения популяции. Начнем со старых, потому что, как только они превышают 60-65 лет, человек живет дольше, чем производит, и это дорого обходится обществу. Потом слабых, бесполезных, которые ничего не приносят обществу, потому что их будет все больше и больше, и особенно, наконец, глупых. Эвтаназия нацелена на эти группы; эвтаназия должна быть важным инструментом наших будущих обществ, во всех случаях. Конечно, мы не сможем казнить людей или строить лагеря. ... Мы избавляемся от них, заставляя их верить, что это для их же блага... – прививка это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых." 1981 год.Александр КалининНе согласен со стариками инвалилами и пр. Они угрозы не представляют. Угрозу представляют молодые, которые могут рожать. Если более 2 детей на человека за жизнь, общее население будет расти, но расти в замкнутой системе бесконечно невозможн но. Поэтому есть структуры которые и пытаются этот рост сдерживать. На это и нацелена обычная вакцинация. С короной что то другое.Александр КалининКакой уровень врачей такой и результат. Из моей жизни: врачи не могут запор вылечить а тут вирусы, то что априори не лечится современной медиционой.П(Полина Романова (железова)Тогда совсем не ходите к врачам! зачем? И операции пусть вам делает Кашпировский.Александр КалининНе спорю, что есть хорошие врачи. Проблема в том, что хорший врач сейчас, это прежде всего хороший человек. В интересах которого вылечить пациента, а не заработать на этом. Но отбора по таким критериям нет. И 90% врачей не по призванию. В моей жизни один врач отправил маму помирать домой, чтобы не портила статистику на участке. Другой, спашивает чего вы её привезли к нам без давления? Третий, врач в реанимации, взяв под свою ответственность, что не положено, вытащил с того света. И уж более 5 лет как здравствует. Врачи, учителя и военные(милиция), по моему мнению, должны быть по призванию. Служить людям. Да, и политики тоже, хотя это те же военные.Ritchie BlackmoreДа! Ещё одна деталь ( подобных аргументов множество ) Так вот советская вирусология говорила, что если тебе сделали прививку от определённого штамма гриппа, но ты подхватил другой штамм, то твой природный иммунитет резко снижается и ты быстрее и тяжелее заболеваешь. Не зря есть положение - после вакцинации необходимо 2 недели быть на больничном, кроме этого, на 10 день сделать КТ лёгких. Что мы наблюдаем в итоге? Прививочники, наверное, не способны к анализированию. От слова совсем. Начали массово колоть в то время, когда организм начал самостоятельно вырабатывать защиту и число ковидных пошло на спад. А теперь что??? Всё же просто и на поверхности. Про "добровольное" вакцинирование отдельная тема-нарушение всего, чего только можно.ольга решетникованадеюсь, Вы не будете сильно болеть и умрете быстро.Ингерман Ланскаяоно уже наполовину умерло ....мозгомIgorКлоун,как насчёт Сан-Марино?П(Полина Романова (железова)Дебил! Почитай информацию о Сан-Марино! там Спутником привились 70% населения! Уже месяца 4 никто не болеет!Ritchie BlackmoreВы до вакцинации были не в себе или ваша невменяемость это результат эксперимента?Ritchie BlackmoreНе тупи, подопытная мышь. Ты уверен, что там кололи то, что колят тебе подобным? И кололи ли ВООБЩЕ???Ritchie Blackmore... Мы избавляемся от них, заставляя их верить, что это для их же блага..." Это про вакцинацию и её истинное предназначение. Дурачок ты. Зомбированный Буратино.Сергей ПолосовНу-к ссылочку в студию!Сергей МикульскийУ нас в деревне живёт больше народу чем в Сан-Марино. Не мудрено, что там никто не болеет. Они друг друга через день встречают. Там без вакцинации никто не болел. Кстати в некоторых странах Африки и Океании тоже никто не болеет. Они в джунглях живут.ольга решетниковаистория болезни одного моего родственника:ольга решетниковаольга решетниковаольга решетниковаИнгерман Ланскаяпохоронили?AOAndre OshГлупо насиловать иммунную систему от вирусов проникающих через ротовую полость, так как от таких заболеваний легко можно защититься и без прививки: У каждого человека есть эффективная "пограничная застава" для борьбы с вирусами, которая находится в носовой области. Этот механизм работает так же, как вакцинация, но более безопасен. Вакцинация каплями в нос (говорят, так вакцинировалась российская элита - Матвиенко) безопасна, так как воздействует на первый уровень обороны иммунитета, а укол воздействует сразу на второй уровень обороны с запуском производства "тяжелой техники" - антител. Носовая же область обучает иммунную систему распознавать и противодействовать данному штамму вируса. В результате вирус уничтожается на "пограничной заставе", не проникая в организм и не вызывая заболевание. При этом потребуется минимальное производство антител для ликвидации вируса и иммунная система не будет перегружена. Важно чтоб численность вирусов в ротовой-носовой области не превышала определенного числа, тогда вирусы не смогут пробить первый уровень обороны и проникнуть в организм. Вирусы больше всего размножаются в ротовой полости. Чтоб помочь иммунной системе и дать ей время на самообучение противостоянию вирусу, надо регулярно дезинфицировать ротовую полость, например, жеванием специи гвоздика. Когда я это понял, 2 года назад, то перестал регулярно болеть гриппом и не имею даже насморка. То есть защититься от вирусов проникающих через дыхание достаточно легко.Strannik Weid🤦🏼🤦🏼🤦🏼🤣🤣🤣🤣полный абзацВалентин КислицаНеужели хватило терпения столько букв прочесть?Strannik WeidНеужели, Вы преодолели 2 класса начальной школы?П(Полина Романова (железова)Ты хоть сам понял, что написал? специалист! Это все равно, что я, филолог, буду рассуждать об агрономии и доказывать агроному, что бананы можно вырастить в тундре.AOAndre OshЕсли вы вырастите бананы в тундре, то вполне можете научить этому агронома, а если я 2 года не имею даже насморка, хотя часто контактирую с заболевшими, то могу учить вас больных. Но пока, кто из знакомых следует данной рекомендации ни разу не заболели.Валентин КислицаНа смену политическим аналитикам, пришли вирусологи эпидемиологи и дочки с сынами врачей. Я спокоен за страну. Они вымрут и жить станет легчеП(Полина Романова (железова)Все антипрививочники - клиенты Алана Чумаковича Кашпировского! Вперед к попам, кликушам, экстрасенсам и Маше Шукшиной!AOAndre OshА прививочники не понимают, что РНК-вакцины делают впервые. Это не то, что старые проверенные прививки, а эксперимент над людьми.П(Полина Романова (железова)Я сама из Молдовы! Просто в шоке от того, что городят россияне о вакцинации! Невежество просто шокирует! Более всего шокирует неуважение к тем кто тяжело переболел вирусом и к тем кто умер. Россияне, выступающие против вакцинации, делают вид, что этих людей просто не существует. мало того, поражают рассуждения тех, кто говорит, что в настоящее время нет такого количества заболевших и умерших, что государство всех стращает и распространяет фейки! Я в полном ужасе! Мне повезло в этом месяце я привилась Спутником. Даже у нас нет такого оголтелого пренебрежения к труду российских ученых. очень жаль, что россияне повелись на пропаганду запада против российских вакцин!Николай ЗайчиковПолина , ну если вы из Молдовы то зачем лезете в дела России и лучше беспокойтесь о делах в вашей Молдове тем более не зная ничего о России . Наверное тут 2 причины , вакцина еще не прошла испытания , которые закончатся только в декабре 2922 года и люди просто не доверяют ни Путину и ни его ЕР .П(Полина Романова (железова)Ну, конечно,Путин же мечтает уничтожить население собственной страны! Прививайтесь тогда западными вакцинами! Почему такое недоверие? Российская вирусологи, иммунологи и эпидемиология давно зарекомендовали себя как самые развитые отрасли науки. Не причин не доверять. А вы рассуждаете как пещерный невежа.Сергей МикульскийВы знаете почему молдоване не едят соленые огурцы? Голова в банку не проходит! Про лампочку и корову наверное и сама знаете.П(Полина Романова (железова)Если Вы так рассуждаете, тогда вообще не обращайтесь в врачам!Николай ЗайчиковПолина , а какое право вы живя в вашей сраной молдавии учить меня россиянина , что мне делать и как мне в России жить ? Кто вы такая чтобы живя в другой стране лезть , совать свой нос и учить жителей другой страны как им жить и что им делать ? Вы лучше занимайтесь вашей сраной молдавией и учите жить ваших сограждан . Еще раз повторяю . вакцина еще не прошла проверки . Ну и насчет врачей , лично я вот уже лет 20 если не больше не обращался к врачам и без вашег совета .Серж ПрологовЯ никак не могу понять: ПОЧЕМУ "антипрививочники" НИГДЕ не выступают с истериками осуждения "прививочников"? Зато последние развернули буквально травлю первых, устроили сегрегацию... Что происходит?Александр КалининПотому, что антипрививочникам не платят.Сергей ПолосовНу, может быть, может быть!Александр КалининПомню ходила шутка: вначале спасались от вируса, потом от прививок, далее будем от привитых. Пророческая :)Серж ПрологовПохоже...Александр КалининВ мире где кругом ложь сложно чему то доверять. Т.е. Верить на слово. Нужно создать условия, где ложь станет не нужной. Страна или организация которая поставит наиглавнейшей проблемой человечества - перенаселение может такой стать. Но я о такой не слышал. Почему наиглавнейшей? Потому, что нет ни одной проблемы которая не решалась при сокращении населения. Приведите пожалуйста пример. И я не призываю людей истреблять как 90% людей уже подумало. (90% только о себе, хороших думают). Я призываю быть честными и признать и озвучить эту проблему наиважнейшей. А вот вторая проблема как лучше решить первую. На самом деле гуманного решения не нахожу. Основная цель не более 2 детей на человека за всю жизнь (могут быть много семей за жизнь). А на начальном этапе 1, в течении примерно 200 лет. Как достичь зона поиска. Скрытные прививки один из способов. Я могу придумать множество способов негуманного принудительного сокращения, но может кто то предложит лучший, гуманный. Единственно я против вранья.П(Полина Романова (железова)Хорошо бы получить доказательства о том, что вакцинация вредна.Сергей МикульскийТак же хотелось бы получить доказательства, что вакцина безвредна!Александр КалининВакцинация, процедура, в любых её видах не безопасна. Это способ уберечься от неизлечимой блезни, которыми являются в основнлм вирусы. Всё это в пределах вероятностей. Заболеете или нет. Если заболеете, помрёте или нет. А то, что с помощью вакцины вы 100% заносите заразу минуя защитные системы организма это факт. Я вот недавно подумал о том зачем добавляют ртуть в вакцины в особенности туберклулёзные. Это не достоверная информация, просто мысли: возможно, чтобы отвлечь имунную систему от загоняемой заразы. Т.е. Когда в организм попадает токсин, организм чётко знает, что его надо обезвредить, и направляет туда определённые клетки имунной системы. Да, они бегают оказывается как пожарники по всеиу организму и могут проникать в разные ткани. Далее его поглощают и ползут с этой ношей в кишечник на выход. В то время как вирус, будучи очень малозаметным для организма, может поселится в нём и у организма не будет имунного ответа, если он не начнёт массово распространятся, но подтачивать организм, с разными спецэффектами типа гепатита С или ВИЧ.Александр КалининПомнится, то ли легенда, то ли быль, как цезарь боялся, что его отравят. Тогда всех цикутой, что ли травили. И он регулярно принимал яд в малых дозах. Когда его таки захотели убрать, яд не подействовал, но его потом зарезали. Но если бы он потреблял мышьяк в малых дозах, то и разать бы не пришлось, достачно вселить страх от отравления мышьком. И он бы себя приглворил. (Мышьяк накапливается и после критической саммы гаплык). Вот и вакцинация, та же попытка спастись от заразы. Но стоящая ли?Александр КалининЕщё один момент. Современные ГМО технологии используют для изменения ДНК объекта вирусы. Т.к. Вирусы разможаются исключтельно за счёт молекулы донора (ДНК человека, животного или растения) у них есть механизм разламывания основы и репликации (копирования) самого себя. Но для ГМО требуется внедрение чужого фрагмента, гена. Не исключаю что вакцины могут содержать вот такие вот инструмены. Причём даже по документам всё в порядке. В вакцине есть вирус, а что он делает одному производителю извесно. Он может сделать своё дело, внедрить нужный ген и отправится в небытие имуннкой. Но дело сделано. Поэтому считаю, что не то время и не то место, чтобы доверять. Пока не появится система в обществе которой станут доверять, лучше не рисковать. Но тогда могут и просто зарезать, как цезаря.Серж ПрологовЯ не понял: а почему в опоросе нет пункта: "Конституционное право каждого гражданина Российской Федерации"?Александр КалининК сведению: имунная система настолько хороша, что может справится с ЛЮБЫМ вирусом ЕСЛИ она не повреждена и у неё есть 20 дней, чтобы организм не помер. Эбола убивала за 5. На этом и основывался способ с искусственнной комой, я полагаю.Комментировать
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