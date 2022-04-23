Разоблачение президента: Роли писали режиссёры "Матрицы", "Рэмбо" и "Побега из Шоушенка"

Харизмы провинциального актёра хватит, чтобы победить на президентских выборах кондитера Порошенко. Но если украинский зритель (электорат) малотребователен – ему с 1991 года крутили слабое кино, то зрителя западного дешёвой комедией не возьмёшь.
Харизмы провинциального актёра хватит, чтобы победить на президентских выборах кондитера Порошенко. Но если украинский зритель (электорат) малотребователен – ему с 1991 года крутили слабое кино, то зрителя западного дешёвой комедией не возьмёшь.
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