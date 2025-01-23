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Царьград

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Русские "Герани" разнесли электроподстанцию в Запорожье. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров 23 января

Русские "Герани" разнесли электроподстанцию в Запорожье. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров 23 января

Бойцы армии России продолжают "кошмарить" украинских боевиков на Запорожском направлении.Стало известно, что минувшей ночью Вооруженные силы России озарили своими комбинированными ударами ракет и БПЛА "Герань" небо над Запорожской областью.

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