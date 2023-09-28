«Оптимисты выздоравливают быстрее»: 10 ярких цитат Сергея Готье о жизни и медицине

Сергей Готье — главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, председатель Общероссийской общественной организации «Российское трансплантологическое общество».
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