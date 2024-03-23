От Гренландии до Сахалина: тест RT об островах мира

Сможете ли вы назвать крупнейшие острова России и мира? Знаете ли вы, где погиб Джеймс Кук? А где провёл последние годы Наполеон Бонапарт? Что вы знаете об этих и других известных островах? Проверьте себя с тестом RT.
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