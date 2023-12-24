В Чимишлийском районе разыскивают пропавшего подростка

Пятнадцатилетний подросток из Хыртопа Чимишлийского района 20 декабря ушел из дома и не вернулся. После нескольких дней поисков с привлечением волонтеров и общественности полиция просит помощи граждан в поиске несовершеннолетнего, передает tv8.