В Чимишлийском районе разыскивают пропавшего подростка

Пятнадцатилетний подросток из Хыртопа Чимишлийского района 20 декабря ушел из дома и не вернулся. После нескольких дней поисков с привлечением волонтеров и общественности полиция просит помощи граждан в поиске несовершеннолетнего, передает tv8.
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