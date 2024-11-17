Глава ведомства запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти в Московской области

В социальных медиа сообщается, что в Московской области в ответ на законные действия сотрудника полиции по пресечению нарушения общественного порядка лицами неславянской внешности оказано сопротивление с применением насилия.
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