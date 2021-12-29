Новак назвал основные причины роста цен на газ в ЕС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Отсутствие инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спота, падение собственной добычи газа, холодная зима 2020-2021 годов, а также риски ее повторения стали основными причинами роста цен на газ в ЕС.