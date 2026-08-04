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Zero Hedge

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Waymo Robotaxi Crash Rate 68% Lower Than Human Drivers, Study Finds

Waymo Robotaxi Crash Rate 68% Lower Than Human Drivers, Study Finds

Waymo Robotaxi Crash Rate 68% Lower Than Human Drivers, Study Finds Though they've have racked up quite a few troubling anecdotes on America's roads, Waymo robotaxis have achieved a crash rate that's far lower than what's observed when humans are driving, according to a recent study published by the Insurance Institute for Highway Safety.

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