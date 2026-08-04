Waymo Robotaxi Crash Rate 68% Lower Than Human Drivers, Study Finds Though they've have racked up quite a few troubling anecdotes on America's roads, Waymo robotaxis have achieved a crash rate that's far lower than what's observed when humans are driving, according to a recent study published by the Insurance Institute for Highway Safety.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии