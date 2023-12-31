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Эпоха Брежнева: от развития к застою

Эпоха Брежнева: от развития к застою

На открытии XVIII съезда комсомола. Кремлёвский Дворец съездов, 25 апреля 1978 годаПопытка перековать «проклятую касту» в «орден меченосцев»Сталин в последние годы своего правления мучительно искал выход из сложившейся ситуации.

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