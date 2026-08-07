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«Динамо» может купить форварда «Лацио» и Сербии Раткова за 15 млн евро. У него 0+0 в 8 играх Серии А

« Динамо » хочет подписать форварда «Лацио» Петара Раткова . Бело-голубые ведут переговоры о трансфере 22-летнего игрока сборной Сербии, сделка оценивается примерно в 15 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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