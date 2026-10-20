РИА Новости/Алексей Никольский, REUTERS/Nathan Howard, www.globallookpress.com/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф предложит российскому лидеру Владимиру Путину прямые трехсторонние переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским для достижения соглашения о прекращении огня.
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