Ждем Сафонова в Кубке Франции – он уже жег в турнире! Покажем матч его «ПСЖ»

Вместе с телеканалом «Старт». У Матвея Сафонова новый шанс выйти за «ПСЖ»: наш вратарь не играл с конца декабря, но во вторник, 4 февраля, есть вероятность увидеть его против «Ле-Мана» в 1/8 финала Кубка Франции.