Повешенный: аркан Таро, который расскажет, как преодолеть ограничения

Повешенный: аркан Таро, который расскажет, как преодолеть ограниченияГадание на ТароУ аркана Повешенный плохая репутация: выпадение его в раскладе считается едва ли не самым худшим из всех возможных ответов.
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