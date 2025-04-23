Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Никого мнение Евроры не интересует.Мы тоже не признаем страны ЕС и всё! Мы тож их власть не признаем!FT: Европа донесл...
  • igor vinogradov
    вы шутите!Семнадцатилетнего...
  • igor vinogradov
    какие мудрые слова! можно подумать до него не знали!!!!!Алаудинов: Без Чу...

В Госдуме предложили новый подход к показу военных фильмов на ТВ

Вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов предложил отменить телевизионную рекламу во время трансляций художественных и документальных фильмов о военной истории России, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх