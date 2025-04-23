В Госдуме предложили новый подход к показу военных фильмов на ТВ

Вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов предложил отменить телевизионную рекламу во время трансляций художественных и документальных фильмов о военной истории России, передает РИА Новости.
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