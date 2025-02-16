Российский певец раскритиковал красящихся девушек

Российский певец и актер Алексей Воробьев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковал красящихся девушек и заявил, что женщины, делающие макияж, зависят от чужого мнения.