Матвиенко анонсировала создание платежной платформы БРИКС

Минфин и Центробанк совместно с партнерами по объединению готовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций.
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