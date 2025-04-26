Успехи России Вы не поверите, но Киргизия вдруг встревожилась! Кто бы мог подумать, какой сюрприз, они вдруг поняли, что сильно зависят от России.
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