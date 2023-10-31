Российские военные передали гуманитарную помощь сирийским школьникам

Российские военные передали очередной гуманитарный груз жителям Сирии, сообщает Минобороны России. Помощь для школьников населенного пункта Диабия в провинции Риф-Дамаск доставили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).
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