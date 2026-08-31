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Минтранс России планирует узаконить овербукинг на авиарейсах

Минтранс России планирует узаконить овербукинг на авиарейсах

Министерство транспорта РФ планирует легализовать на авиарейсах овербукинг, когда перевозчики могут продавать больше билетов, чем реально есть в наличии.

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