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Закон и Порядок

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«Вот кто заслужил, так заслужил»: Президент наградил орденом Мужества губернатора Белгородчины

«Вот кто заслужил, так заслужил»: Президент наградил орденом Мужества губернатора Белгородчины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удостоился награды "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

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