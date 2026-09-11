Под Брянском женщина получила ожоги 50% тела, разжигая мангал

В Брянской области 33-летняя женщина получила тяжелые ожоги при разведении костра. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на МЧС по региону.
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