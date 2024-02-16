Новые размеры выплат на детей до 1,5 лет назвали в СФР

Выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет в 2023 году получили более 37,7 тысяч новосибирских родителей. Размер пособия зависит от среднего заработка за два предыдущих года до начала отпуска по уходу за ребенком и составляет 40% средней зарплаты, но не ниже установленного минимума.