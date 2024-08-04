Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как архангельский мужик стал разумен и велик…

Как архангельский мужик стал разумен и велик…

К 95-летию со дня рождения Василия Макаровича Шукшина В одном из фильмов режиссёра Василия Макаровича Шукшина есть примечательная сценка, несущая в себе коренную смысловую нагрузку, без понимания которой невозможно понять и всю мужичью идеологию, если так можно выразиться, нашего великого алтайца.

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