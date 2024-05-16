Решили ничего не менять: в Neuralink знали о проблемах с имплантатом, но всё равно вживили его в мозг человека

По сообщению Reuters со ссылкой сразу на несколько осведомлённых источников, компания Neuralink Илона Маска в течение нескольких лет знала о проблемах с контактами у имплантата, который она в начале этого года вживила в мозг 29-летнего парализованного пациента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии