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Решили ничего не менять: в Neuralink знали о проблемах с имплантатом, но всё равно вживили его в мозг человека

Решили ничего не менять: в Neuralink знали о проблемах с имплантатом, но всё равно вживили его в мозг человека

По сообщению Reuters со ссылкой сразу на несколько осведомлённых источников, компания Neuralink Илона Маска в течение нескольких лет знала о проблемах с контактами у имплантата, который она в начале этого года вживила в мозг 29-летнего парализованного пациента.

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