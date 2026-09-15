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38-летняя Кривцова бросила 20-летнего бойфренда после «Пусть говорят»: «Нам надо быть отдельно»

38-летняя Кривцова бросила 20-летнего бойфренда после «Пусть говорят»: «Нам надо быть отдельно»

Кривцова объявила о расставании с 20-летним Дербасом Победительница конкурса «Lady Neft» Екатерина Кривцова сообщила о разрыве с 20-летним тиктокером Акиром Дербасом после съёмок ток-шоу «Пусть говорят».

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