Optimism раздает более 10 млн токенов OP среди 23 000 пользователей

В то время как внимание криптосообщества было сосредоточено на раздаче Starknet 20 февраля, Optimism, сеть Ethereum Layer-2, застала пользователей врасплох, раздав более 10 миллионов токенов OP почти 23 000 пользователей.
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