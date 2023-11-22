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Военное обозрение

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Российский Telegram-канал сообщил о применении ВКС РФ по позициям ВСУ в районе Авдеевки кассетных боеприпасов

Российский Telegram-канал сообщил о применении ВКС РФ по позициям ВСУ в районе Авдеевки кассетных боеприпасов

Российские войска применили кассетные боеприпасы при ударах по Авдеевке, нанеся поражение подразделениям ВСУ, находящимся в городе.

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